Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС вчера в 14:57
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Коломойский: конфликт в Донбассе является настоящей гражданской войной
Московский Комсомолецвчера в 20:11
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Происшествия
Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева
Ранее сообщалось, что он мог быть причастен к организации прошлогоднего убийства в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети.
Обновлено 01 мая в 11:42
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Полузащитник «Динамо» может перейти в «Фенербахче»
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Миллиардера из США признали виновным в мошенническом сбыте опиоидов
Американский миллиардер, основатель фармацевтической компании Insys Therapeutics Джон Капур признан виновным в мошенническом сбыте опиоидов.
Обновлено вчера в 23:26
Игры
Новый Call of Duty будет выпущен до конца июня
Сообщается, что во время вчерашнего отчета комания-создатель Activision сообщила о том, что ожидаемый шутер Call of Duty будет продемонстрирован уже во втором квартале текущего года, то есть до 30 июня.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Соратники Трампа ищут способы финансирования оппозиции Венесуэлы, узнал CNN
Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты, как можно предоставить финансовую поддержку венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты
Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Де Бур: на следующей неделе в ЛЧ «Тоттенхэм» вряд ли будет хуже
Бывший игрок "Аякса" Рональд де Бур прокомментировал победу амстердамцев в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэм Хоттспур" (1:0).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04