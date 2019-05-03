Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС вчера в 14:57

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

РИА Новостивчера в 20:58

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

ТАССвчера в 14:57

Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины

РБКвчера в 16:03

Украинский олигарх обвинил Россию в поддержке войны на Донбассе и «побеге» 13 млн украинцев

URA.Ruвчера в 14:59

Коломойский: конфликт в Донбассе является настоящей гражданской войной

Московский Комсомолецвчера в 20:11

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Газета.Ruвчера в 16:52

Коломойский назвал причину убыли населения Украины

RT на русскомвчера в 14:31
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Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Обновлено вчера в 18:16
Космос

Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами

Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Такое заявление сделал советник нового украинского президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 10:41
Наука

В Британии испытали модель первого в истории самолёта без закрылков

Обновлено в 00:44
Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения продукт

Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото, Япония) считают, что регулярное употребление риса может снизить риск ожирения.
Обновлено вчера в 02:36
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено 01 мая в 09:30
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено вчера в 06:10
Хоккей

«Колорадо» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:05
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Вместе с 42-летний супругой Лайвли позировала фотографам и буквально светилась от счастья.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Челябинской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребёнком

В Верхнем Уфалее ночью 3 мая в результате пожара в частном доме погибли двухлетний ребёнок и его 28-летняя мать.
Обновлено в 00:56
Технологии

Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»

Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор

В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе

В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом

Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Авто

Citroen HY Panelvan 1950 года продали на аукционе Sotheby’s за 43 700 €

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Коломойский назвал Зеленского «общей победой» с Аваковым над Порошенко

Украинский медиа-магнат Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского «общей победой» с главой МВД страны Арсеном Аваковым над пока еще главой государства Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось

Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.
Обновлено вчера в 22:02
Авто

Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет

На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

На Украине заявили о деградации экономики страны

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Наука

Антропологи нашли останки первых жителей Тибета

Первыми обитателями Тибета были не предки современных китайцев, непальцев или современных жителей плоскогорья, а древние люди-денисовцы, жившие там более 160 тысяч лет.
Обновлено 01 мая в 14:00
Политика

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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