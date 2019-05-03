Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС вчера в 14:57
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Коломойский: конфликт в Донбассе является настоящей гражданской войной
Московский Комсомолецвчера в 20:11
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Обновлено вчера в 18:16
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Такое заявление сделал советник нового украинского президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения продукт
Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото, Япония) считают, что регулярное употребление риса может снизить риск ожирения.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено 01 мая в 09:30
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей
«Колорадо» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:05
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
Вместе с 42-летний супругой Лайвли позировала фотографам и буквально светилась от счастья.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Челябинской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребёнком
В Верхнем Уфалее ночью 3 мая в результате пожара в частном доме погибли двухлетний ребёнок и его 28-летняя мать.
Обновлено в 00:56
Технологии
Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»
Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе
В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Авто
Citroen HY Panelvan 1950 года продали на аукционе Sotheby’s за 43 700 €
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Коломойский назвал Зеленского «общей победой» с Аваковым над Порошенко
Украинский медиа-магнат Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского «общей победой» с главой МВД страны Арсеном Аваковым над пока еще главой государства Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось
Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет
На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Наука
Антропологи нашли останки первых жителей Тибета
Первыми обитателями Тибета были не предки современных китайцев, непальцев или современных жителей плоскогорья, а древние люди-денисовцы, жившие там более 160 тысяч лет.
Обновлено 01 мая в 14:00
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49