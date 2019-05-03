Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС вчера в 14:57

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Космос Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Политика Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Такое заявление сделал советник нового украинского президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Политика Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.

Здоровье Ученые назвали спасающий от ожирения продукт Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото, Япония) считают, что регулярное употребление риса может снизить риск ожирения.

Политика Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Хоккей «Колорадо» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Сан-Хосе.

Шоу-бизнес Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка Вместе с 42-летний супругой Лайвли позировала фотографам и буквально светилась от счастья.

Происшествия В Челябинской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребёнком В Верхнем Уфалее ночью 3 мая в результате пожара в частном доме погибли двухлетний ребёнок и его 28-летняя мать.

Технологии Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей» Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).

Армия и оружие Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.

Кино Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».

Армия и оружие В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.

Происшествия В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Политика Коломойский назвал Зеленского «общей победой» с Аваковым над Порошенко Украинский медиа-магнат Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского «общей победой» с главой МВД страны Арсеном Аваковым над пока еще главой государства Петром Порошенко.

Происшествия Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.

Политика На Украине заявили о деградации экономики страны Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.

Происшествия В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.

Наука Антропологи нашли останки первых жителей Тибета Первыми обитателями Тибета были не предки современных китайцев, непальцев или современных жителей плоскогорья, а древние люди-денисовцы, жившие там более 160 тысяч лет.