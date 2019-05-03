Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС 14:57

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Музыка Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.

Происшествия Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).

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Музыка Самбурскую вырезали из эфира Первого канала Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.

Политика США назвали российский газ дешевым и ненадежным Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.

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Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Политика Депутаты Рады предложили разрешить призыв без объявления мобилизации Депутаты Верховной рады от партий БПП, Народного фронта, Самопомощи и БЮТ призвали парламент разрешить призыв резервистов во время «особого периода» без объявления мобилизации.

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Футбол Манчини: в Италии Клоппа и Почеттино давно бы убили Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подверг критике итальянские клубы за требование немедленного результата, приведя в пример «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хоттспур».

Происшествия Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.

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