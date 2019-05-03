Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войнойТАСС 14:57
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Обновлено в 05:27
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Футбол
Хави объявил о завершении карьеры
Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью
«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 20:14
Наука
В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы
В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.
Обновлено в 08:34
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Политика
На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов
Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 22:06
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено в 22:10
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 22:46
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено в 12:31
Музыка
Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Первый канал вырезал из эфира выступление певицы и актрисы Настасьи Самбурской на премии «Шансон года».
Обновлено в 09:30
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено в 12:24
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии
После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено в 22:16
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено в 19:51
Общество
Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники
Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
Обновлено 30 апреля в 17:30
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48