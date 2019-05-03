Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войнойНезависимое телевидение Севастополя 03:30
Первый проявляется в виде конфликта на Донбассе, а второй – ненависть среди граждан страны. Проигрыш на президентских выборах нынешнего президента Петра Порошенко олигарх назвал своей победой, которую он разделяет с министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом
Rambler News Serviceвчера в 14:43
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В ФРГ задержали создателей одной из крупнейших торговых площадок в Tor
Онлайн-платформа Wall Street Market используется злоумышленниками для торговли оружием, поддельными документами и вредоносным ПО Немецкие правоохранители задержали троих предполагаемых создателей торговой онлайн-площадки Wall Street Market, передает ТАСС.
Обновлено в 10:27
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Спорт
В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу
Обновлено в 10:40
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Обновлено в 13:36
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Астанинский формат переговоров подрывают курды, сообщает МИД РФ
Российский МИД сообщил о попытке курдских лидеров вместе с западными союзниками провести «Конгресс родоплеменных союзов», направленный на подрыв переговоров в астанинском формате.
Обновлено в 12:06
Общество
Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках
Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.
Обновлено в 14:25
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности
Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Спорт
Двукратный призер Олимпийских игр лыжница Юлия Белорукова вышла замуж
Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Обновлено в 09:43
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05