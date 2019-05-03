Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войнойНезависимое телевидение Севастополя 03:30
Первый проявляется в виде конфликта на Донбассе, а второй – ненависть среди граждан страны. Проигрыш на президентских выборах нынешнего президента Петра Порошенко олигарх назвал своей победой, которую он разделяет с министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым.
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Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом
Rambler News Serviceвчера в 14:43
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Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
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Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
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Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Собянин отметил преимущества станции БКЛ «Савеловская»
За четыре месяца станцией "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро воспользовались более 1 миллиона пассажиров.
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Двукратный призер Олимпийских игр лыжница Юлия Белорукова вышла замуж
Двукратный призер Олимпийских игр российская лыжница Юлия Белорукова вышла замуж за лыжника Никиту Ступака, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
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Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
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План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
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Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
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Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове
Мужчина, изрисовавший памятник танкистам красной краской, задержан в Саратове.
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Екатерина Андреева искупалась в купелях в Красноусольске
Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья.
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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество
Алексей Текслер отметил основные проблемы Троицкого района
Обновлено в 12:23
Политика
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Обновлено в 10:38
Наука
Пищевой краситель помог напечатать искусственные сосуды и легочные альвеолы
Ученые выяснили, что обычный пищевой краситель, который получают из черники, может помочь сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей, например сосудов и легочных альвеол.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу
Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Политика
Коломойский возвращается на Украину
Обновлено в 09:00
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Ребенка заставили целовать землю в детском саду Краснодара
В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.
Обновлено 01 мая в 16:20