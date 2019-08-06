Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера УкраиныBFM.ru 08:51

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
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с чего всё началось

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").
РБК06:14

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Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины

Газета.Ru10:34

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

РБК06:17

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

РИА Новости09:05

Олигарх Коломойский назвал претендентов на пост премьера Украины

URA.Ru08:58

Коломойский назвал фаворитов на пост премьер-министра Украины

РЕН ТВ07:47

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера

Известия07:13

Коломойский назвал имена главных кандидатов на пост премьера Украины

Московский Комсомолец09:16
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Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Обновлено в 15:10
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Заявления Бойко и Медведчука проверят на сепаратизм

Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений украинских оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко в России.
Обновлено в 16:31
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

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Космос

Curiosity обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе

6.08.19 Марс преподносит новые сюрпризы.
Обновлено в 16:17
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол

«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»

Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Единоборства

Масвидаль будет болеть против Нурмагомедова и верит в Порье

Обновлено в 10:00
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Политика

Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров

Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:26
Политика

Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Наука

В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Армия и оружие

Запущенный с Байконура спутник Минобороны РФ вывели на орбиту

Обновлено в 03:43
Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:14
Политика

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Музыка

Destiny’s Child могут воссоединиться в 2020 году

Как утверждает инсайдер издание, Бейонсе стала инициаторшей воссоединения коллектива в 2020 году, когда исполнится 20 лет со дня основания Destiny's Child.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады

Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Общество

Командировочным могут увеличить суточные

Размер суточных, которые выплачивают сотрудникам в командировке, предлагают увеличить.
Обновлено в 04:20
Футбол

Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»

Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Общество

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на экономику России

Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Авто

112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей

Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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