Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера УкраиныBFM.ru 08:51
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").РБК06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Заявления Бойко и Медведчука проверят на сепаратизм
Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений украинских оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко в России.
Обновлено в 16:31
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Космос
Curiosity обнаружил следы разлива рек и озер на Марсе
6.08.19 Марс преподносит новые сюрпризы.
Обновлено в 16:17
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Политика
Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров
Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:26
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Музыка
Destiny’s Child могут воссоединиться в 2020 году
Как утверждает инсайдер издание, Бейонсе стала инициаторшей воссоединения коллектива в 2020 году, когда исполнится 20 лет со дня основания Destiny's Child.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Общество
Командировочным могут увеличить суточные
Размер суточных, которые выплачивают сотрудникам в командировке, предлагают увеличить.
Обновлено в 04:20
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08