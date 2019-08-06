Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера УкраиныBFM.ru 08:51
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
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с чего всё началось
А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").РБК06:14
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Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
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Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
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Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Политика
Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране
Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти.
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Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов
На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».
Обновлено в 14:29
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Прокуратура ДНР предварительно назвала гибель Андрея Стенина убийством
Гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году была умышленным убийством.
Обновлено в 03:42
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Происшествия
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
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Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
Защитник "Манчестер Сити" Данило Луис прилетел в Турин. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
Обновлено в 13:53
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Политика
Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США
Соединённые Штаты Америки заблокировали собственность властей Венесуэлы, находящуюся под американской юрисдикцией, и запретили оказывать какую-либо помощь лицам, включённым в чёрный список управлением Минфина США по контролю за иностранными активами.
Обновлено в 08:02
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В США заявили о начале работы Космического командования
В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.
Обновлено в 11:41
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33