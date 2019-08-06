Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера УкраиныBFM.ru 08:51

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").
РБК06:14

Подробнее о событии

Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины

Газета.Ru10:34

Коломойский назвал фаворитов на пост премьер-министра Украины

РЕН ТВ07:47

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

РИА Новости09:05

Олигарх Коломойский назвал претендентов на пост премьера Украины

URA.Ru08:58

Коломойский назвал имена главных кандидатов на пост премьера Украины

Московский Комсомолец09:16

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера

Известия07:13

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

РБК06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Культура

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:03
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве

Обновлено в 14:54
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области

Обновлено в 12:18
Политика

Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране

Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Политика

Дроны уничтожили украинский самолет с «гуманитарным грузом» в Ливии

Обновлено в 14:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов

На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».
Обновлено в 14:29
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика

Прокуратура ДНР предварительно назвала гибель Андрея Стенина убийством

Гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году была умышленным убийством.
Обновлено в 03:42
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Происшествия

По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело

Обновлено в 08:31
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:59
Гаджеты

Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года

Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

Обновлено в 14:26
Политика

Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Политика

Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Политика

Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Футбол

Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»

Защитник "Манчестер Сити" Данило Луис прилетел в Турин. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".
Обновлено в 13:53
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Политика

Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США

Соединённые Штаты Америки заблокировали собственность властей Венесуэлы, находящуюся под американской юрисдикцией, и запретили оказывать какую-либо помощь лицам, включённым в чёрный список управлением Минфина США по контролю за иностранными активами.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 10:08
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

В США заявили о начале работы Космического командования

В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.
Обновлено в 11:41
Недвижимость

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное