Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера УкраиныBFM.ru 08:51

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").
РБК06:14

Подробнее о событии

Олигарх Коломойский назвал претендентов на пост премьера Украины

URA.Ru08:58

Коломойский назвал имена главных кандидатов на пост премьера Украины

Московский Комсомолец09:16

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

РБК06:17

Коломойский назвал главных претендентов на пост премьера Украины

Телеканал 360°09:01

Коломойский назвал фаворитов на пост премьер-министра Украины

РЕН ТВ07:47

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера

Известия07:13

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

РИА Новости09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Обновлено в 10:18
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Политика

В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Авто

Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo

Taurus создан на той же платформе, что и Ford Mondeo, продававшийся в России, но имеет более роскошный вид, который еще улучшился после рестайлинга.
Обновлено в 07:33
Происшествия

У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск

Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.
Обновлено в 10:28
Культура

Подмосковное Одинцово превратится в музей граффити

Обновлено в 08:16
Происшествия

В Ачинске Красноярского края отменили режим ЧС

В Ачинске Красноярского края, где накануне произошел пожар на технической территории войсковой части, а после прогремели взрывы, отменили режим ЧС.
Обновлено в 09:43
Авто

Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Происшествия

На Шиесе пострадали в стычках двое противников мусорного полигона

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Технологии

«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено 04 августа в 13:35
Общество

Цирк Запашных подал иск на ₽10 млн из-за высказываний Доренко

Обновлено в 10:27
Футбол

Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»

Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Владимир Винокур почтил память своей мамы

Благодарный сын старался, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Потеря родного человека — сильный удар для артиста.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады

Обновлено в 10:05
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Арсенал оружия обнаружил мужчина в купленном гараже в Одинцово

Обновлено в 07:13
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Культура

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:05
Финансы

Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях

По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Музыка

В Екатеринбурге в метро пройдут четыре экспериментальных концерта

Обновлено в 07:30
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное