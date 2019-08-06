Политика
Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьераИзвестия 07:13
Наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра Украины являются замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Такого мнения придерживается украинский олигарх Игорь Коломойский.
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с чего всё началось
А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").РБК06:14
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Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу.
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СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
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Музыка
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Политика
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
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Происшествия
Неизвестные облили кислотой девушку в центре Москвы
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Происшествия
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Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
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Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
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Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Хоккей
Владимиру Путину подарили джерси «Красная машина»
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Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
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Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства
США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
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Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Авто
Audi отзывает в России почти 6,7 тыс. кроссоверов Q5
Российский дилер Audi - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает 6682 автомобилей модели Audi Q5 из-за нескольких возможных неисправностей в машинах.
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Технологии
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Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
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Клуб Слуцкого может подписать защитника «Арсенала»
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Экономика
Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за I полугодие выросла почти в три раза
Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и достигла 61,6 млрд рублей, следует из отчета "Полюса".
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