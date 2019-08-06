Политика

Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьераИзвестия 07:13

Наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра Украины являются замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Такого мнения придерживается украинский олигарх Игорь Коломойский.
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А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").
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Олигарх Коломойский назвал претендентов на пост премьера Украины

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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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