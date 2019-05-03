Политика

Коломойский назвал гражданской войной конфликт в ДонбассеТВ Центр 02:53

В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной.
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Эксперт оценил откровения Коломойского: Майдан – плохо, Порошенко достал

Московский Комсомолец07:02

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Газета.Ru02:34

На Украине идёт гражданская война — Коломойский

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Коломойский назвал ситуацию в Донбасе гражданским конфликтом

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Коломойский назвал причину уменьшения населения Украины

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Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

ТАССвчера в 14:57

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом

Rambler News Serviceвчера в 14:43
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Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

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Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
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Энергетика

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Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
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Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
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Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

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Происшествия

Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина

В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
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Авто

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Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
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Происшествия

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Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
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СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

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Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»

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Решение о полном запрете на въезд в Амстердам машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году приняли власти столицы Нидерландов.
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Chevrolet показал обновленный Camaro

Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
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Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
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В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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