Политика
Коломойский назвал гражданской войной конфликт в ДонбассеТВ Центр 02:53
В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной.
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Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом
Rambler News Serviceвчера в 14:43
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Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Обновлено в 12:10
Кино
Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя
Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Мария Кохно оглохла
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57
Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Космос
«Профессиональный праздник» главного светила на Земле отмечается 3 мая
Сегодня главное светило системы отмечает профессиональный праздник в юбилейный 25 раз. В мире звезд Солнце называют "Желтым карликом".
Обновлено вчера в 16:56
Музыка
Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»
В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено 01 мая в 16:25
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Политика
Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле
Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В московском метро забыли надувной матрас и пароварку
Обновлено в 12:46
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»
Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Решение о полном запрете на въезд в Амстердам машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году приняли власти столицы Нидерландов.
Обновлено в 16:30
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Политика
Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму
Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Секреты здоровья: как правильно тренировать тело и мозг в пожилом возрасте
«Вечерняя Москва» выяснила какие еще существуют способы для поддержания физического здоровья и красоты зрелых людей.
Обновлено в 04:39