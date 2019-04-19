Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойRT на русском вчера в 14:55

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда». Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».
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Моя марионетка: Коломойский похвастался влиянием на Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Коломойский о Порошенко: «Он — просто моя марионетка»

REGNUMвчера в 15:47

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

News.ruвчера в 16:23

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

Известиявчера в 15:57

Коломойский: Порошенко - моя марионетка, он сделает все, чтобы искупить вину

Газета.Ruвчера в 15:43

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

RT на русскомвчера в 14:55

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

РБКвчера в 18:39
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Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко

Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи

Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями

Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Авто

На автосалон в Нью-Йорке привезли новый Mercedes-Benz GLS

На недавно распахнувшее двери моторшоу в Нью-Йорке штутгартцы привезли Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге возбудили дело об избиении инвалида

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении гражданина, который подозревается в избиении инвалида, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:24
Спорт

Авербух объявит о сотрудничестве с Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о будущем фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:48
Хоккей

Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Авто

Toyota и SoftBank вложили $1 млрд в беспилотники Uber

Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, отмечается в пресс-релизе компании. Vision Fund вкладывают $333 млн.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями

В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В США потребовали от Германии более активного противодействия России

Колби считает, что Германия могла бы играть более важную роль в борьбе с Москвой.
Обновлено в 04:46
Политика

Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя

В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Единоборства

Шона Портера не интересует бой с Клариссой Шилдс

Чемпион WBC в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал недавнее заявление абсолютной чемпионки мира в среднем весе Клариссы Шилдс о том, что она может победить его и другого чемпиона в полусреднем весе Кита Турмана.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Авто

Bugatti проводит испытания экстремального гиперкара Divo

Французский бренд Bugatti поделился снимками с места проведения дорожных испытаний нового гиперкара Bugatti Divo в пустыне.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер

Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Футбол

ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков

Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:42
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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