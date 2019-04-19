Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойRT на русском вчера в 14:55

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда». Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».

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Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

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