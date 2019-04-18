Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойРБК вчера в 18:39

«Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский. Однако политическое преследование действующего главы украинского государства неприемлемо, считает Коломойский.
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Моя марионетка: Коломойский похвастался влиянием на Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

РБКвчера в 18:39

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

RT на русскомвчера в 14:55

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

Известиявчера в 15:57

Коломойский: Порошенко - моя марионетка, он сделает все, чтобы искупить вину

Газета.Ruвчера в 15:43

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

News.ruвчера в 16:23

Коломойский о Порошенко: «Он — просто моя марионетка»

REGNUMвчера в 15:47
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Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт предложил обучать сирийских беженцев в Крыму.
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе

Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено вчера в 10:53
Здоровье

Специалисты рассказали, как обрести плоский живот всего за месяц

Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Почеттино отпраздновал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов непристойным жестом

17 апреля «Тоттенхэм» впервые в своей истории оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ

По красной ковровой дорожке прошли известные дизайнеры одежды и кутюрье Белла Потемкина.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран

Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале выросли на 12%

Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") в январе-марте 2019 года увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 101,421 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено вчера в 06:21
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Зеленский высказался о своем отношении к Бандере

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем для определенной доли жителей страны.
Обновлено вчера в 04:35
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к российским границам

Обновлено вчера в 19:10
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Москвой

Генеральный прокурор США Ричард Барр в ходе пресс-конференции подтвердил, что сговора президента Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие

AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил, что 17 апреля КНДР проводила испытание оружия.
Обновлено вчера в 16:11
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено вчера в 16:26
Общество

В середине следующей недели на Сахалин придет циклон

Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.
Обновлено вчера в 23:48
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки

Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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