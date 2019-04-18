Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойРБК вчера в 18:39
«Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский. Однако политическое преследование действующего главы украинского государства неприемлемо, считает Коломойский.
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Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт предложил обучать сирийских беженцев в Крыму.
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов в рыбе
Роспотребнадзор предупредил россиян о 20 видах паразитов, передающихся человеку с рыбой.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено вчера в 10:53
Здоровье
Специалисты рассказали, как обрести плоский живот всего за месяц
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
Почеттино отпраздновал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов непристойным жестом
17 апреля «Тоттенхэм» впервые в своей истории оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Звезды кино вышли на красную дорожку перед открытием ММКФ
По красной ковровой дорожке прошли известные дизайнеры одежды и кутюрье Белла Потемкина.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале выросли на 12%
Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") в январе-марте 2019 года увеличились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 101,421 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны
Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Зеленский высказался о своем отношении к Бандере
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем для определенной доли жителей страны.
Обновлено вчера в 04:35
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к российским границам
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Москвой
Генеральный прокурор США Ричард Барр в ходе пресс-конференции подтвердил, что сговора президента Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие
AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил, что 17 апреля КНДР проводила испытание оружия.
Обновлено вчера в 16:11
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В середине следующей недели на Сахалин придет циклон
Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.
Обновлено вчера в 23:48
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40