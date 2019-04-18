Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойРБК вчера в 18:39

«Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский. Однако политическое преследование действующего главы украинского государства неприемлемо, считает Коломойский.
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Моя марионетка: Коломойский похвастался влиянием на Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 19:14

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

RT на русскомвчера в 14:55

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

News.ruвчера в 16:23

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

Известиявчера в 15:57

Коломойский: Порошенко - моя марионетка, он сделает все, чтобы искупить вину

Газета.Ruвчера в 15:43

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

РБКвчера в 18:39

Коломойский о Порошенко: «Он — просто моя марионетка»

REGNUMвчера в 15:47
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Политика

Россия расширила санкции в отношении Украины

Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:30
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Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 22:39
Кино

Михалков объяснил снятие фильма Лунгина «Братство» с программы ММКФ

Никита Михалков объяснил, почему фильм Павла Лунгина «Братство» не покажут на закрытии Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 00:43
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца

Заявлено, что состав покрытия палубы имеется двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Политика

Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Кино

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено вчера в 06:34
Общество

Свердловский губернатор за год заработал почти шесть миллионов рублей

Обновлено в 00:55
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
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В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Зеленский объявит информационную войну Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.
Обновлено вчера в 05:43
Хоккей

Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

В Санкт-Петербурге иностранец попытался перепрыгнуть разводной мост на машине, сообщает 19 апреля РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

Северный флот получит статус военного округа

Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус военно-административной единицы, равной военному округу.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Роспотребнадзор обнаружил 51 партию продукции, нарушающую требования

В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе проверок 12 - 18 апреля обнаружил 51 партию продукции, не удовлетворяющую предъявляемым требованиям.
Обновлено в 00:23
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Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Интернет

Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
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Какие преимущества дает волгоградцам полис ДМС

Стоимость полиса ДМС зависит от набора услуг, количества медучреждений, срока действия, а также пола, возраста, состояния здоровья застрахованного лица, сферы его деятельности, вероятности профессиональных заболеваний.
Обновлено вчера в 22:33
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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