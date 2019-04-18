Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойРБК вчера в 18:39
«Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский. Однако политическое преследование действующего главы украинского государства неприемлемо, считает Коломойский.
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Политика
Россия расширила санкции в отношении Украины
Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Михалков объяснил снятие фильма Лунгина «Братство» с программы ММКФ
Никита Михалков объяснил, почему фильм Павла Лунгина «Братство» не покажут на закрытии Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 00:43
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца
Заявлено, что состав покрытия палубы имеется двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Кино
Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета
Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Зеленский объявит информационную войну Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.
Обновлено вчера в 05:43
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
В Санкт-Петербурге иностранец попытался перепрыгнуть разводной мост на машине, сообщает 19 апреля РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Северный флот получит статус военного округа
Объединенное стратегическое командование (ОСК) «Северный флот» к декабрю получит статус военно-административной единицы, равной военному округу.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Роспотребнадзор обнаружил 51 партию продукции, нарушающую требования
В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе проверок 12 - 18 апреля обнаружил 51 партию продукции, не удовлетворяющую предъявляемым требованиям.
Обновлено в 00:23
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Интернет
Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram
Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Здоровье
Какие преимущества дает волгоградцам полис ДМС
Стоимость полиса ДМС зависит от набора услуг, количества медучреждений, срока действия, а также пола, возраста, состояния здоровья застрахованного лица, сферы его деятельности, вероятности профессиональных заболеваний.
Обновлено вчера в 22:33