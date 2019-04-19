Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойRT на русском вчера в 14:55
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда». Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».
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Экономика
Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%
"Северсталь" увеличила выплаты дивидендов относительно 4 кв. на 10,4%, но размер дивидендов ниже, чем за 2 и 3 кв. 2018 года.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Родившая Александра Стриженова показала малыша
Обновлено в 01:35
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено 17 апреля в 14:37
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил четырех пешеходов
В центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки, автомобиль сбил четырех пешеходов.
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье
Родившийся с самым низким в мире весом малыш выжил
Обновлено в 02:05
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Авербух скоро объявит о сотрудничестве с Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух рассказал о перспективах российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 03:20
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Peugeot сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Специалисты агентства "АвтоСТАТ" после исследования российского рынка назвали самые популярные хэтчбеки с пробегом.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир
Как ранее сообщали «Кубанские новости», Роскачество проверило 47 торговых марок кефира по 35 показателям качества и безопасности и определило самый качественный продукт.
Обновлено вчера в 14:42
Гаджеты
Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат
Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.
Обновлено вчера в 18:42
Здоровье
Почему зарплату не всегда надо давать за результат. Отрывок из книги «Тирания показателей»
Легко догадаться, что собой представляет его последняя книга "Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти".
Обновлено в 03:54
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
«70 тысяч получают только профессора»: уральские педагоги и врачи рассказывают о своих зарплатах
Уральские учителя и врачи продолжают рассказывать нам, сколько они на самом деле получают.
Обновлено в 04:00
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Обещано, что в США продажи нового Subaru Outback стартуют нынешней осенью.
Обновлено вчера в 04:53
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено 16 апреля в 07:52