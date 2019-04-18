Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойRT на русском 14:55

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда». Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».
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Моя марионетка: Коломойский похвастался влиянием на Порошенко

Московский Комсомолец19:14

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

РБК18:39

Коломойский о Порошенко: «Он — просто моя марионетка»

REGNUM15:47

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

Известия15:57

Коломойский: Порошенко - моя марионетка, он сделает все, чтобы искупить вину

Газета.Ru15:43

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

RT на русском14:55

Коломойский назвал Порошенко своей «марионеткой»

News.ru16:23
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Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Общество

«МегаФон» показал свой «Таргет»

"МегаФон" активно развивает функционал продукта.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Происшествия

В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Баскетбол

Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче

В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Военную технику для парада Победы начнут доставлять в Москву в пятницу

Обновлено в 19:00
Происшествия

Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском

Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Хоккей

Барков, Монахан и О’Райлли претендуют на «Леди Бинг Трофи»

На трофей претендуют Александр Барков ("Флорида"), Шон Монахэн ("Калгари") и Райан О’Райлли ("Сент-Луис").
Обновлено в 19:41
Футбол

«Челси» забил «Славии» 4 мяча и вышел в полуфинал ЛЕ

Лондонский «Челси», одержавший победу со счётом 4:3, сыграет в полуфинале. Встреча оказалась богатой на голы.
Обновлено в 16:53
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Хоккей

«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде

После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.
Обновлено в 20:01
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 миллионов бедных

Премьер заметил, что нужно отдельно работать с каждым случаем бедности, обращать внимание не только на доходы, но и на расходы бедных семей, выплачивать многодетным семьям на погашение ипотечных долгов 450 тысяч рублей.
Обновлено в 02:08
Общество

В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили

На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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