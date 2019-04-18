Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойRT на русском 14:55
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда». Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Общество
«МегаФон» показал свой «Таргет»
"МегаФон" активно развивает функционал продукта.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина
Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 20:32
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Баскетбол
Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче
В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Военную технику для парада Победы начнут доставлять в Москву в пятницу
Обновлено в 19:00
Происшествия
Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском
Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Хоккей
Барков, Монахан и О’Райлли претендуют на «Леди Бинг Трофи»
На трофей претендуют Александр Барков ("Флорида"), Шон Монахэн ("Калгари") и Райан О’Райлли ("Сент-Луис").
Обновлено в 19:41
Футбол
«Челси» забил «Славии» 4 мяча и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Челси», одержавший победу со счётом 4:3, сыграет в полуфинале. Встреча оказалась богатой на голы.
Обновлено в 16:53
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Хоккей
«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде
После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.
Обновлено в 20:01
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 миллионов бедных
Премьер заметил, что нужно отдельно работать с каждым случаем бедности, обращать внимание не только на доходы, но и на расходы бедных семей, выплачивать многодетным семьям на погашение ипотечных долгов 450 тысяч рублей.
Обновлено в 02:08
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32