Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойRT на русском 14:55
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда». Так он прокомментировал решение Киевского суда по поводу незаконности национализации «ПриватБанка».
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Обновлено в 11:14
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено в 22:11
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Хоккей
Барков, Монахан и О’Райлли претендуют на «Леди Бинг Трофи»
На трофей претендуют Александр Барков ("Флорида"), Шон Монахэн ("Калгари") и Райан О’Райлли ("Сент-Луис").
Обновлено в 19:41
Наука
Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено в 05:01
Общество
Тёплые и безветренные выходные обещают синоптики в Красноярске
По данным Гидрометцентра, ещё в пятницу, 19 апреля, днём температура будет не выше +3 градусов, а ночью похолодает до -5. Однако уже в субботу, 20 апреля, воздух прогреется до +8 градусов.
Обновлено в 20:24
Путешествия
Россияне назвали раздражающие качества соотечественников за границей
Россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность.
Обновлено в 21:48
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Политика
ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»
В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено в 19:30
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Технологии
Сбербанк создал виртуальную телеведущую по имени Елена
Специалисты Сбербанка создали цифрового двойника телеведущей на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».
Обновлено в 16:51
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Космос
Где-то там, в тени черной дыры
Речь о сенсационном успехе ученых, которым впервые в истории удалось сфотографировать во Вселенной наглухо закрытую от нашего мира черную дыру, вернее, ее границы, тень.
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel
Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.
Обновлено в 17:08
Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
Обновлено в 19:43
Футбол
«МЮ» не может договориться с Рэшфордом
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13