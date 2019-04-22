Коломойский намерен вернуться на УкраинуВести ФМ 14:40

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться на родину после официального обнародования результатов президентских выборов, передает РИА Новости. Ранее Коломойский заявил, что вернется на родину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Энергетика Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине 17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за куб. м. Это произошло после просьбы "Нафтогаза" отменить "Положение о возложении специальных обязанностей", из-за которого было невозможно избежать повышения тарифов.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Армия и оружие От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.

Гаджеты Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.

Культура Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Интернет Британские ученые назвали самые «слабые» пароли Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Политика Максим Галкин поздравил Зеленского с победой Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

Хоккей Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Авто Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.

Авто Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.

Здоровье В Петербурге ученик школы на Бестужевской заболел корью Занятия в образовательном учреждении идут в обычном режиме В Санкт-Петербурге учащийся школы № 100 на Бестужевской улице заболел корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Политика Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Экономика «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2 Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.