Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе ПорошенкоВести.Ru 08:35

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Происшествия Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.

Кино В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.

Происшествия Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Транспорт Калининградская область оказалась в морской блокаде Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.

Происшествия Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.

Общество Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота Корреспондентам портала The Sun экс-подруга сообщила, что у Маркл был кот по кличке Арчи, которого она очень любила.

Футбол Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Политика Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья» Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".

Шоу-бизнес Соловьев порвал Виторгана за 9 мая Соловьев подкрепил свою мысль примером из традиций еврейского народа, который как известно отмечает свои победы и трагедии, произошедшие много веков тому назад, иногда тысячелетий.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Шоу-бизнес Полина Гагарина продемонстрировала фигуру во время пробежки босиком Отечественная певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, демонстрирующий её фигуру в купальнике.

Происшествия Во Владивостоке затонул пассажирский катер В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.