Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе ПорошенкоВести.Ru 08:35
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
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Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Баскетбол
«Химки» обыграли «Астану» и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ
"Химки" в гостях выиграли у "Астаны" (88:81) в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 09:06
Хоккей
Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Кино
В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии
В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Транспорт
Калининградская область оказалась в морской блокаде
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Общество
Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота
Корреспондентам портала The Sun экс-подруга сообщила, что у Маркл был кот по кличке Арчи, которого она очень любила.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика
Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Соловьев порвал Виторгана за 9 мая
Соловьев подкрепил свою мысль примером из традиций еврейского народа, который как известно отмечает свои победы и трагедии, произошедшие много веков тому назад, иногда тысячелетий.
Обновлено в 09:57
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Полина Гагарина продемонстрировала фигуру во время пробежки босиком
Отечественная певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, демонстрирующий её фигуру в купальнике.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Во Владивостоке затонул пассажирский катер
В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04