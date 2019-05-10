Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе ПорошенкоВести.Ru 08:35
Если партия Порошенко все же пройдет в парламент, она, по мнению Коломойского, будет находиться в оппозиции, пишет РИА Новости. Однако депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович полагает, что у Порошенко шансов пройти в парламент нет.
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