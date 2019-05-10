Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе ПорошенкоВести.Ru 08:35

Если партия Порошенко все же пройдет в парламент, она, по мнению Коломойского, будет находиться в оппозиции, пишет РИА Новости. Однако депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович полагает, что у Порошенко шансов пройти в парламент нет.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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