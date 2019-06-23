Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»Sportbox.RU 03:23

«Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с защитником Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым. Также новые соглашения были заключены с Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым.

Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»

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