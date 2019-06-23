Футбол
Коломейцев и Ротенберг подписали новые контракты с «Локомотивом»Sportbox.RU 03:23
«Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с защитником Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым. Также новые соглашения были заключены с Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Политика
Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях
Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке России
Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
«Грады» разгромили в столице Ливии украинский борт-гигант «Руслан»
Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Технологии
Тяжёлая ноша: реалистичное плавание в The Elder Scrolls V: Skyrim с возможностью утонуть в броне
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Свердловской области в результате драки погиб мужчина
В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:23
Наука
Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики
Обновлено в 03:01
Общество
Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков
По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
Обновлено в 08:25
Общество
Смотровые площадки на Васильевском острове оборудовали биноклями
Новые туристические площадки с биноклями расположены на набережных лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской, а также стрелке Васильевского острова.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
LG Electronics получил патент на смартфон с камерой в дисплее
Обновлено в 02:26
Политика
Сергей Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии.
Обновлено в 08:26
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34