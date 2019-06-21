Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативниковLenta.ru вчера в 11:14

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.
РБКвчера в 11:08

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Глава МВД Владимир Колокольцев лично участвовал в опросе оперативников, проводивших задержание Ивана Голунова

Эхо Москвы00:05

РБК: Колокольцев устроил опрос полицейским, которые задержали Голунова

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:26

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Lenta.ruвчера в 11:14

РБК: глава МВД Колокольцев лично опросил задержавших Голунова полицейских

Дождьвчера в 12:06

РБК: глава МВД лично участвовал в опросе оперативников по делу Голунова

Говорит Москвавчера в 11:26

Колокольцев лично опросил оперативников из дела Голунова

Коммерсантъвчера в 14:09

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

РБКвчера в 11:08
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В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

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Политика

240 человек пострадали во время митинга в Тбилиси

В Министерстве здравоохранения Грузии проинформировали о том, что в ходе митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек.
Обновлено вчера в 05:16
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Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Туристы из Челябинска покинут Грузию из-за беспорядков

Больше тысячи жителей Урала находятся сейчас в Грузии, которую захлестнули акции протеста.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Обновлено вчера в 13:28
Общество

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено вчера в 16:31
Авто

Названы несколько советов, как в жару сохранить прохладу в автомобиле

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Лидер «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей

Накануне своего юбилея лидер знаменитой российской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин дал интервью News.ru.
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Жители села под Тюменью пожаловались Путину на отсутствие водопровода

Обновлено 20 июня в 06:36
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера

Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.
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Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
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В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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