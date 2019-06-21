Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативниковLenta.ru вчера в 11:14

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.
РБКвчера в 11:08

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Глава МВД Владимир Колокольцев лично участвовал в опросе оперативников, проводивших задержание Ивана Голунова

Эхо Москвы00:05

РБК: Колокольцев устроил опрос полицейским, которые задержали Голунова

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:26

РБК: глава МВД Колокольцев лично опросил задержавших Голунова полицейских

Дождьвчера в 12:06

Колокольцев лично опросил оперативников из дела Голунова

Коммерсантъвчера в 14:09

РБК: глава МВД лично участвовал в опросе оперативников по делу Голунова

Говорит Москвавчера в 11:26

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Lenta.ruвчера в 11:14

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

РБКвчера в 11:08
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Здоровье

Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК

В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Путин запретил авиаперелеты в Грузию

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе

Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Культура

Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Обновлено вчера в 15:25
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Соловьев вырезал из эфира слова Кургиняна с критикой пенсионной реформы

Высказывание политолога, лидера общественного движения «Суть времени» о пенсионной реформе вырезали из телевизионного эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 июня на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:05
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено вчера в 15:59
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика

Биткоин пробил психологическую отметку

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе

Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:24
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:18
Космос

Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера

Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено 20 июня в 14:56
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера Ираклия Кобахидзе.
Обновлено 20 июня в 18:10
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 13:21
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Трамп захотел остаться президентом навечно

Обновлено вчера в 23:13
Общество

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Бывшего директора департамента Минпромторга задержали по делу о лесе

ФСБ задержала экс-директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов

Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.
Обновлено 20 июня в 16:10
Происшествия

В Испании собирают деньги на похороны погибшей российской девочки

Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала собирать деньги на похороны погибшей в окрестностях Барселоны российской девочки.
Обновлено вчера в 23:11
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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