Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативниковLenta.ru 11:14

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.

с чего всё началось

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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