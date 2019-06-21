Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативниковLenta.ru 11:14

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.
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Глава МВД Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании Ивана Голунова

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