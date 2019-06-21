Происшествия

Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативниковГазета.Ru 02:34

Как отмечается, министр допросил 11 июня оперативников и их начальство для того, чтобы узнать полную картину случившегося. Это произошло до того, как дело Голунова официально признали закрытым и журналиста отпустили.
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с чего всё началось

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.
РБКвчера в 11:08

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Глава МВД Владимир Колокольцев лично участвовал в опросе оперативников, проводивших задержание Ивана Голунова

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РБК: глава МВД лично участвовал в опросе оперативников по делу Голунова

Говорит Москвавчера в 11:26

Колокольцев лично опросил оперативников из дела Голунова

Коммерсантъвчера в 14:09

РБК: глава МВД Колокольцев лично опросил задержавших Голунова полицейских

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РБК: Колокольцев устроил опрос полицейским, которые задержали Голунова

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:26

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Lenta.ruвчера в 11:14

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

РБКвчера в 11:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Инспекторы ГИБДД смогут лишать водительских прав на месте

В будущем автомобилисты-нарушители могут лишить прав прямо на месте. Вполне вероятно будут расширены полномочия сотрудников ДПС.
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Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
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В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

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Армия и оружие

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Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
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Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
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Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
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Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

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Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
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Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

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Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

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В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

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В США предложили ввести санкции против российского госдолга

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Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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Китайская Xiaomi анонсировала запуск новой линейки смартфонов CC, предназначенной для молодежного сегмента потребителей, говорится в пресс-релизе компании.
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Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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