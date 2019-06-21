Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативниковГазета.Ru 02:34
Как отмечается, министр допросил 11 июня оперативников и их начальство для того, чтобы узнать полную картину случившегося. Это произошло до того, как дело Голунова официально признали закрытым и журналиста отпустили.
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с чего всё началось
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Москве.РБКвчера в 11:08
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