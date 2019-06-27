Футбол

Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022РИА Новости 10:50

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
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Павел Колобков: Сборная России обязательно попадет на чемпионат мира в Катаре

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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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