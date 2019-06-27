Футбол
Колобков: уверен, что сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022РИА Новости 10:50
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Авто
Kia рассекретила интерьер своего нового кросса Seltos
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Наука
Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита
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Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Суд продлил арест Арашукову на три месяца
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:07
Происшествия
Пойман подозреваемый в убийстве тольяттинского дзюдоиста
На одном из тольяттинских рынков задержан подозреваемый в убийстве известного дзюдоиста Евгения Кушнира.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы
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Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
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Общество
Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании
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Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
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Звезда реалити-шоу и телеведущая Алена Водонаева в инстаграме призналась, что 26 июня подала на развод с мужем-музыкантом Алексеем Косинусом.
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Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Культура
Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра
Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
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Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
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Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Общество
Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля
Велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля.
Обновлено в 06:50
Политика
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев".
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Финансы
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет-2019
Закон об изменении федерального бюджета на текущий, 2019 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Источник сообщил время встречи Путина и Трампа в Осаке
Как отметил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, лидеры могут обсудить проблемы стратегической стабильности, региональные конфликты, в частности, ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине, Венесуэле и Иране.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Политика
Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге
Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы.
Обновлено в 10:45
Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой
Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.
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Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева стал копией Орландо Блума
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