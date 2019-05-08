Спорт
Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спортLife.ru 11:31
Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.
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Происшествия
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Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
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Авто
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Культура
Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Крылатова
Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной композитора Евгения Крылатова.
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Авто
Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей
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Политика
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Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Хоккей
Юрзинов-старший — сборной: «Не хотел бы, чтобы ваши родственники и дети прятали глаза после ЧМ»
Заслуженный тренер Владимир Юрзинов-старший напутствовал хоккеистов сборной России перед чемпионатом мира в Словакии.
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Происшествия
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Музыка
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Авто
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
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Экономика
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Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
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Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
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Политика
Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая
Обновлено в 11:11