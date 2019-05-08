Спорт

Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спортLife.ru 11:31

Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павел Колобков: «Уверен, что Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт»

Матч ТВ11:07

Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы

RT на русском10:54

Министр спорта Колобков выразил надежду, что Кокорин и Мамаев вернутся в спорт

Говорит Москва10:38

«Ребята сделают выводы». Министр спорта — об итогах суда над Кокориным и Мамаевым

Телеканал 360°10:47

Колобков: хорошо, что решение по Кокорину и Мамаеву принято

Чемпионат10:41

Колобков: «Уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт»

Sport24.ru10:38

Павел Колобков – о Кокорине и Мамаеве: «Надеюсь, что они найдут в себе силы дальше тренироваться и завоевать место в клубах»

Спорт-Экспресс10:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Политика

В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»

«Кит-белуха, выловленный у Финнмарка, скорее всего, сбежал из российского центра дельфинотерапии неподалеку от норвежской границы», – предположил бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю.
Обновлено в 11:41
Футбол

«Лестер» продлил контракт с Фухсом

Защитник «Лестера» Кристиан Фухс продлил контракт с английским клубом.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

26 марта на Украине вступил в силу закон, уравнявший в правах ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов из Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России).
Обновлено в 10:50
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Авто

Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Культура

Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Крылатова

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной композитора Евгения Крылатова.
Обновлено в 09:45
Авто

Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей

В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Хоккей

Юрзинов-старший — сборной: «Не хотел бы, чтобы ваши родственники и дети прятали глаза после ЧМ»

Заслуженный тренер Владимир Юрзинов-старший напутствовал хоккеистов сборной России перед чемпионатом мира в Словакии.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь.
Обновлено в 07:23
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Авто

Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3

Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено в 08:59
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено в 11:48
Происшествия

Иркутск погрузился в дым лесных пожаров

Обновлено в 11:20
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов на самолетах Superjet

Ранее РБК сообщил, что после катастрофы с участием Superjet 100 в Шереметьево авиакомпания отложила или отменила пять рейсов из Москвы и в столицу.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.
Обновлено в 06:15
Политика

Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая

Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное