Спорт
Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спортLife.ru 11:31
Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.
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Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
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В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
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Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Спорт
Саммельвуо приступит к работе в мужской сборной России в середине мая
Финский тренер Туомас Саммельвуо приступит к работе в мужской сборной России по волейболу в середине мая.
Обновлено в 12:39
Футбол
В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 15:10
Политика
МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 13:21
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Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
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Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
Состоялась презентация Android Q
Презентация новой версии Android проведена компанией Google, сообщает Wired.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье
Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов
В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Авто
Назван полный список косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Происшествия
Прокурор охарактеризовала судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева
По словам прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Светланы Тарасовой, судебный процесс был полностью проведен в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
Власти Сицилии выставили на продажу 100 домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти продают около сотни домов за один евро.
Обновлено в 07:04