Спорт

Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спортLife.ru 11:31

Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.
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Колобков пожелал Кокорину и Мамаеву найти силы для возвращения в спорт

РБК11:47

Павел Колобков: «Уверен, что Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт»

Матч ТВ11:07

Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы

RT на русском10:54

Павел Колобков – о Кокорине и Мамаеве: «Надеюсь, что они найдут в себе силы дальше тренироваться и завоевать место в клубах»

Спорт-Экспресс10:49

«Ребята сделают выводы». Министр спорта — об итогах суда над Кокориным и Мамаевым

Телеканал 360°10:47

Колобков: хорошо, что решение по Кокорину и Мамаеву принято

Чемпионат10:41

Колобков: «Уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт»

Sport24.ru10:38
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского

Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Спорт

Саммельвуо приступит к работе в мужской сборной России в середине мая

Финский тренер Туомас Саммельвуо приступит к работе в мужской сборной России по волейболу в середине мая.
Обновлено в 12:39
Футбол

В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 15:10
Политика

МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 13:21
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

Состоялась презентация Android Q

Презентация новой версии Android проведена компанией Google, сообщает Wired.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье

Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов

В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Авто

Назван полный список косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:48
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Происшествия

Прокурор охарактеризовала судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева

По словам прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Светланы Тарасовой, судебный процесс был полностью проведен в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество

Власти Сицилии выставили на продажу 100 домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти продают около сотни домов за один евро.
Обновлено в 07:04
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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