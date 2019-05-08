Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спортLife.ru 11:31

Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.

Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спорт

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