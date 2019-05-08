Спорт

Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спортLife.ru 11:31

Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт. По словам Колобкова, для возвращения Кокорину и Мамаеву нужно будет завоевать доверие своих клубов.
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Колобков пожелал Кокорину и Мамаеву найти силы для возвращения в спорт

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Павел Колобков: «Уверен, что Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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