Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛАRT на русском 13:07

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
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«У нас не было времени ответить на вбросы». Почему не восстановили ВФЛА

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Колобков: требование Ласицкене всех разогнать — плохой знак для ВФЛА

Чемпионат13:25

Колобков: сделаем все, чтобы легкоатлеты выступили на ЧМ под флагом России

РИА Новости14:05

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Колобков оценил шансы на восстановление ВФЛА к чемпионату мира

Sport24.ru13:28

Колобков надеется, что ВФЛА будет восстановлена в правах к старту чемпионата мира - 2019

ТАСС13:16
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Японский эсминец прибыл во Владивосток

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Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
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Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

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Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

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Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

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Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
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Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
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Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Космос

Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
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Происшествия

СК опроверг получение дела Голунова

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
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Гаджеты

В смартфонах на Android нашли встроенный вирус

Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Политика

США отказались признавать выборы в Южной Осетии

"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", — приводит "РИА Новости" слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 17:21
Кино

«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

Непоколебимый Жан Циглер: «Капитализм создал людоедский миропорядок» (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария) (Neue Zürcher Zeitung)

Снаружи сосед громко шумит бензопилой, и Жан Циглер (Jean Ziegler) также громко обращается к нам.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Политика

Иран призвал ЕС противостоять «экономическому терроризму» США

Европа должна сообща противостоять «экономическому терроризму» США против Ирана, заявил президент исламской республики Хасан Роухани на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

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Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»

Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Кино

Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
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Общество

Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили повысить в 8 раз

Законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы в восемь раз — с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:16
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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