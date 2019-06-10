Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛАRT на русском 13:07
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Армия и оружие
Японский эсминец прибыл во Владивосток
Обновлено в 02:50
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 12:15
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия
СК опроверг получение дела Голунова
Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Гаджеты
В смартфонах на Android нашли встроенный вирус
Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Политика
США отказались признавать выборы в Южной Осетии
"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", — приводит "РИА Новости" слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 17:21
Кино
«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество
Непоколебимый Жан Циглер: «Капитализм создал людоедский миропорядок» (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария) (Neue Zürcher Zeitung)
Снаружи сосед громко шумит бензопилой, и Жан Циглер (Jean Ziegler) также громко обращается к нам.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Политика
Иран призвал ЕС противостоять «экономическому терроризму» США
Европа должна сообща противостоять «экономическому терроризму» США против Ирана, заявил президент исламской республики Хасан Роухани на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Обновлено в 16:16
Авто
Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»
Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили повысить в 8 раз
Законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы в восемь раз — с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:16