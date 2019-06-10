Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛАRT на русском 13:07
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Шахтеры перекрыли трассу международного значения Львов - Рава-Русская во Львовской области Украины.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова
Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Политика
Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании
Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Баскетбол
Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 12:26
Общество
Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 13:01
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Происшествия
«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова
В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Авто
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus
Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено в 14:09
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Футбол
Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Наука
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено в 15:23
Игры
Релиз Twin Mirror перенесен на следующий год
Представители игровой студии Dontnod Entertainment сделано объявление о том, что ими будет перенесен релиз игры Twin Mirror.
Обновлено в 15:02
Экономика
Потребительская уверенность граждан России за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Футбол
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Авто
Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»
Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22