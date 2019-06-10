Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛАRT на русском 13:07

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что невосстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) могло быть сделано под влиянием массированной кампании в СМИ.

с чего всё началось

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

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