Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛАRT на русском 13:07

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
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Павел Колобков: «Мне было неприятно заявление Ласицкене»

Матч ТВ13:34

Павел Колобков: «Обсудим со Шляхтиным, уверен ли он в доведении своей работы в ВФЛА до логического конца»

Спорт-Экспресс13:27

Ольга Богословская: «Дисквалифицированные тренеры не работают официально на сборную России. Остальное – их личное дело»

Sports.ru13:13

Колобков: сделаем все, чтобы легкоатлеты выступили на ЧМ под флагом России

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Sport24.ru13:28

Колобков надеется, что ВФЛА будет восстановлена в правах к старту чемпионата мира - 2019

ТАСС13:16

Колобков: требование Ласицкене всех разогнать — плохой знак для ВФЛА

Чемпионат13:25
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Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

Спецкор издания "Медуза" Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
ЖКХ

Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев

В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Авто

Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов

Концепт-кроссовер Skoda Karoq Velo, разработанный для велосипедистов, был представлен британским подразделением чешского бренда.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:59
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия

Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видео

Обновлено в 11:15
Происшествия

У компании «АЛРОСА» похитили алмазы и бриллианты на миллионы долларов

Во время обысков правоохранители нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 02:52
Гаджеты

Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
Политика

Посол США в России вернется на родину

Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Футбол

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Политика

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

Обновлено в 02:57
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Политика

Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»

Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Политика

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Алибасов рассказывал, что хотел покончить жизнь самоубийством

Обновлено в 06:55
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Наука

В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных

Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Политика

Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

Обновлено в 09:34
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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