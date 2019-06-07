Футбол
Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументациюRT на русском 05:44
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикRT на русском 05:44
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