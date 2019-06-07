Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументациюRT на русском 05:44

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументацию

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