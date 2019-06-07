Футбол

Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументациюRT на русском 05:44

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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Министр спорта РФ раскритиковал идею расширения РПЛ

Нева Спорт05:09

Минспорта ожидает от РФС аргументацию по увеличению РПЛ до 18 клубов

Rambler News Service05:26

Павел Колобков: «Решение о расширении лиги очень непростое, хотелось бы услышать аргументацию РФС»

Спорт-Экспресс05:25

Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументацию

RT на русском05:44

Колобков: Хочется понять, как увеличение команд в РПЛ до 18 скажется на футболе

Life.ru05:02

Министр спорта России прокомментировал возможное расширение РПЛ

News.ru04:44

Колобков надеется получить от РФС аргументацию необходимости расширения РПЛ

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
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Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве

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В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
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Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

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Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
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Политика

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Политика

Кудрин сравнил работу правительства с замершим в прыжке тигром

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин описал работу правительства России по национальных проектам как замершего в прыжке тигра.
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Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Политика

Письмо свердловского минобра разочаровало посольство США в Москве

Посольство США в Москве разочаровано рекомендацией министерства образования Свердловской области вузам и колледжам региона отказаться от участия в американских обучающих программах.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Швеции в результате взрыва в доме пострадали 25 человек

Обновлено в 06:10
Энергетика

Россия задумала возобновить поставки газа на Украину

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Экономика

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека

В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:15
Транспорт

В российских поездах появятся четыре класса обслуживания

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.
Обновлено в 05:00
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
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Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Экономика

«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
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Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

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Авто

Lada Vesta получит «автомат» от Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
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Минздрав открестился от низких зарплат медиков

Сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников.
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«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон

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Футбол

«Реал» презентовал новую домашнюю форму

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
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Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Общество

«Яндекс» нашел решение вопроса о передаче ключей шифрования ФСБ

«Яндекс» нашел решение проблемы с передачей ключей шифрования ФСБ, заявил РБК управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике

Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
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В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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