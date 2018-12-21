Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания
Советский спорт
14:28

Отмечается, что сразу после подписания контракта, Коллинз отправился на тренировку, во время которой получил травму икроножной мышцы. Разочарованный подобным игрок вернулся на базу команды и с досады разорвал только что подписанный контракт.
Советский спорт14:28

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Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Советский спорт14:28

Игрок английского клуба разорвал контракт через час после подписания

Газета.Ru12:07

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт с клубом через час после подписания

Чемпионат11:40

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт через час после подписания

Спорт-Экспресс10:58

Mirror: новичок «Астон Виллы» порвал контракт через час после подписания

РИА Новости10:53

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт с клубом спустя час после его подписания

Sport24.ru13:01

Защитник Коллинс разорвал контракт с «Астон Виллой» спустя час после подписания

Бомбардир.ру11:53
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