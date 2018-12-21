Футбол
Отмечается, что сразу после подписания контракта, Коллинз отправился на тренировку, во время которой получил травму икроножной мышцы. Разочарованный подобным игрок вернулся на базу команды и с досады разорвал только что подписанный контракт.
Советский спорт14:28
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Футбол
Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой
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Футбол
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
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Обновлено в 10:43
Футбол
Боккетти не покинет «Спартак» зимой
Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
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Футбол
Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью
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Обновлено в 07:06
Футбол
«Челси» может приобрести Игуаина
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Обновлено вчера в 23:01
Футбол
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Футбол
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Обновлено в 09:27
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Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»
Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
Футбол
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Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
Обновлено в 04:50
Футбол
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Обновлено в 10:46
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Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»
Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил нынешнего наставника лондонцев Унаи Эмери.
Обновлено в 09:51
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Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»
Обновлено в 06:21
Футбол
«Локомотив» выплатит Штоффельсхаусу три зарплаты в случае расторжения контракта
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Обновлено в 13:50