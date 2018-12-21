Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания
Soccer.ru
12:00

Защитник Джеймс Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после его подписания. Футболист после ухода из «Вест Хэма» тренировался с «Астон Виллой» с надеждой заключить с ними контракт.
Soccer.ru12:00

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Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт с клубом спустя час после его подписания

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Газета.Ru12:07

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

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Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт с клубом через час после подписания

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Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт через час после подписания

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РИА Новости10:53

Защитник Коллинс разорвал контракт с «Астон Виллой» спустя час после подписания

Бомбардир.ру11:53
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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