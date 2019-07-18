Финансы

Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов на россиянинаПРАЙМ 20:30

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Президент НАПКА в мае раскрыл формулу правильного планирования бюджета. По его словам, 50% бюджета должны составлять обязательные платежи, в том числе, на еду, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплату мобильного телефона, обучение, в идеале именно сюда должна входить и оплата кредита.
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Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов на россиянина

ПРАЙМ20:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:22, Вашингтон
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