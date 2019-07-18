Финансы
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиянАвторадио вчера в 23:37
Коллекторы раскрыли оптимальное число кредитов для россиян. Как рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, оптимальным количеством кредитов является один-два договора на одного заемщика, при этом платежная нагрузка по ним должна быть соразмерна доходу.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:30, Вашингтон
Технологии
«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов
"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
«Севилья» благодаря голам де Йонга, Хордана и Нолито обыграла «Даллас»
"Севилья" в товарищеском матче обыграла "Даллас" – 3:1. Встреча состоялась в США.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Лавров отметил положительную динамику отношений России и Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил положительную динамику в развитии отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры
11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Military Times (США): по словам чиновника Госдепартамента, американские войска могут извлечь ценные уроки из борьбы Украины с Россией (Military Times)
Кент, который отвечает за политику Госдепартамента США в отношении Украины, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, дал интервью во время перерыва на симпозиуме, который Американский совет по внешней политике провел накануне пятой годовщины крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну против российских дипломатов.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Политика
МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов
Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 11:36
Кино
36-летняя Наталья Рудова второй раз за неделю вышла в свет без штанов
Обновлено вчера в 07:21
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Хоккей
Комфер подписал четырехлетний контракт с «Колорадо»
Нападающий "Колорадо" Джей Ти Комфер продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Космос
В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки
Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено 16 июля в 13:27
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Гаджеты
Huawei запатентовала собственный режим съемки Луны
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»
Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32