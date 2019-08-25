Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
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с чего всё началось
Мехтиев призвал назвать имена тех, кто совершил нападение, и название организации, от которой действовали нападавшие. По его словам, должна быть публичная ответственность за произошедшее.Говорит Москва07:00
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