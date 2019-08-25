Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
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с чего всё началось

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

Мехтиев призвал назвать имена тех, кто совершил нападение, и название организации, от которой действовали нападавшие. По его словам, должна быть публичная ответственность за произошедшее.
Говорит Москва07:00

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Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Вести.Ru10:10

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Lenta.ru08:04

Коллекторы прокомментировали нападение на должника в Красногорске

Москва 2410:08

Коллекторы прокомментировали нападение на должника с дочкой в Красногорске

РИА Новости09:30

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина с ребенком

Национальная служба новостей10:17

Коллекторы открестились от расстрела мужчины с дочкой в Подмосковье

Московский Комсомолец10:08

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

Говорит Москва07:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Автомобильный мост обвалился в Харькове

Утром в воскресенье, 25 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост.
Обновлено в 06:20
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Космос

Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
Обновлено в 09:22
Общество

В Японии началось новое извержение вулкана Асама

Вулкан Асама во второй раз за месяц начал извергаться в Японии. Об этом сообщило метеорологическое управление страны.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Политика

США объявили о новых санкциях против России с 26 августа

Первый пакет американских санкций по "делу Скрипаля" вступил в силу год назад.
Обновлено 23 августа в 11:53
Происшествия

Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад

24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:16
Политика

США договорились о торговом соглашении с Японией

После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Турция начала новую операцию против РПК на севере Ирака

Обновлено вчера в 04:30
Политика

Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.
Обновлено в 05:34
Общество

Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири

Как отмечается, 25 августа на территории Сибири зафиксировано 109 лесных пожаров, которые охватили площадь в 50 140 гектаров.
Обновлено вчера в 19:21
Культура

Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию

Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Киберспорт

Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Политика

В России предложили вернуть смертную казнь

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Культура

Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы

Обновлено в 10:24
Футбол

Бывший игрок «Барселоны» Тельо отказался переезжать в Россию

Обновлено в 03:06
Религия

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал зачем верующие подставляют после удара другую щеку.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Политика

Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России

Европарламентарий заявил о бесполезности G7 без России.
Обновлено в 06:47
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