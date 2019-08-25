Мехтиев призвал назвать имена тех, кто совершил нападение, и название организации, от которой действовали нападавшие. По его словам, должна быть публичная ответственность за произошедшее.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Происшествия В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Происшествия Автомобильный мост обвалился в Харькове Утром в воскресенье, 25 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост.

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

Космос Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза» Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Общество В Японии началось новое извержение вулкана Асама Вулкан Асама во второй раз за месяц начал извергаться в Японии. Об этом сообщило метеорологическое управление страны.

Происшествия В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Происшествия Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад 24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.

Политика США договорились о торговом соглашении с Японией После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.

Музыка Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.

Политика Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

Общество Авиалесоохрана отметила увеличение площади лесных пожаров в Сибири Как отмечается, 25 августа на территории Сибири зафиксировано 109 лесных пожаров, которые охватили площадь в 50 140 гектаров.

Культура Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.

Киберспорт Команда OG стала чемпионом The International 2019 Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.

Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Религия Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал зачем верующие подставляют после удара другую щеку.