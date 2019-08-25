Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
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с чего всё началось

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

В пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного Красногорска, когда тот возвращался домой вместе со своей 9-летней дочерью. Они представились сотрудниками банка, которому задолжал мужчина.
Говорит Москва07:00

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Коллекторы опровергли участие в стрельбе в Красногорске

RT на русском11:42

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

РИА Новости09:30

Коллекторы прокомментировали нападение на должника в Красногорске

Москва 2410:08

Коллекторы открестились от расстрела мужчины с дочкой в Подмосковье

Московский Комсомолец10:08

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина с ребенком

Национальная служба новостей10:17

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Lenta.ru08:04

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

Говорит Москва07:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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Кириенко на феcтивале «Таврида-Арт» рассказал о культурном коде России

Обновлено в 08:29
Политика

Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке

Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 10:12
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Набабкин пропустит несколько недель

У Набабкина мышечное повреждение, боюсь, это несколько недель. Дзагоев, надеюсь, вернется к осенней части.
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Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Американские эксперты заявили, что у России нет средств на создание сверхмощного оружия

Американское издание Foreign Policy выражает сомнение в том, что Россия сможет создать сверхмощное оружие.
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Политика

Трамп не хотел приезжать на саммит G7

По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Футбол

«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Казаки избили россиянина в Геленджике

Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Происшествия

Туристов эвакуировали на греческом острове Самос из-за лесных пожаров

Постояльцев пяти гостиниц на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 17:28
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено в 11:57
Происшествия

В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ

В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.
Обновлено вчера в 11:44
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Политика

Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Футбол

Сычев прибыл в Ереван для тренировок с «Пюником»

Обновлено в 10:11
Политика

Украина снизила поставки российского дизеля в два раза

Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Игры

CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG

Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Киберспорт

Запущено бета-тестирование режима Firefight для Halo: Reach PC

Обновлено в 10:22
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске".
Обновлено в 12:00
Хоккей

«Трактор» впервые стал победителем Мемориала Ромазана

Финальная встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 2:1 в пользу челябинцев Челябинский «Трактор» в последнем матче Мемориала Ромазана 25 августа одержал победу над магнитогорским «Металлургом» и впервые в своей истории стал победителем этого турнира, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Мемориал украинским военным под Житомиром облили краской

Обновлено в 10:12
Единоборства

Промоутер Ковалёва: «Сергей и Сауль Альварес хотят провести бой»

Обновлено в 09:58
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный газон.
Обновлено в 02:57
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