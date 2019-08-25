Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
Читать в источнике
Оценить234
с чего всё началось
В пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного Красногорска, когда тот возвращался домой вместе со своей 9-летней дочерью. Они представились сотрудниками банка, которому задолжал мужчина.Говорит Москва07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Общество
Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки».
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь
Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Космос
В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО
На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Голкипер «Спартака» Александр Селихов в ближайшее время покинет московский клуб.
Обновлено в 12:16
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
Обновлено в 10:12
Происшествия
Под Житомиром облили краской памятник украинским военным
Неизвестные облили красной краской памятник украинским силовикам в военном городке в Житомирской области.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили Английскую королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено в 12:01
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49