Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
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с чего всё началось

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

В пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного Красногорска, когда тот возвращался домой вместе со своей 9-летней дочерью. Они представились сотрудниками банка, которому задолжал мужчина.
Говорит Москва07:00

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Коллекторы открестились от нападения на должника и его дочь в Красногорске

Интерфакс13:20

Коллекторы опровергли участие в стрельбе в Красногорске

RT на русском11:42

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

Говорит Москва07:00

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

РИА Новости09:30

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина с ребенком

Национальная служба новостей10:17

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Lenta.ru08:04

Коллекторы открестились от расстрела мужчины с дочкой в Подмосковье

Московский Комсомолец10:08
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

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Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона

Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:10
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Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Политика

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Общество

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

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Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски

Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
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Энергетика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Политика

Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки».
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Космос

В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО

На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
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На Донбассе уничтожен морпех ВСУ

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Крылья Советов — Спартак 1:2

Голкипер «Спартака» Александр Селихов в ближайшее время покинет московский клуб.
Обновлено в 12:16
Экономика

В России установлен новый прожиточный минимум

Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски

Обновлено в 12:41
Происшествия

Под Житомиром облили краской памятник украинским военным

Неизвестные облили красной краской памятник украинским силовикам в военном городке в Житомирской области.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили Английскую королеву в церковь

В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено в 12:01
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49
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