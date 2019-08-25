Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
Читать в источнике
Комментировать148
с чего всё началось

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

В пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного Красногорска, когда тот возвращался домой вместе со своей 9-летней дочерью. Они представились сотрудниками банка, которому задолжал мужчина.
Говорит Москва07:00

Подробнее о событии

Ассоциация коллекторов отреагировала на стрельбу по отцу с ребенком в Красногорске

Взгляд.ру10:22

Коллекторы открестились от нападения на должника и его дочь в Красногорске

Интерфакс13:20

Коллекторы открестились от расстрела мужчины с дочкой в Подмосковье

Московский Комсомолец10:08

Коллекторы опровергли участие в стрельбе в Красногорске

RT на русском11:42

Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери

РИА Новости09:30

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Lenta.ru08:04

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

Говорит Москва07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено в 15:23
Киберспорт

IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019

IceFrog не проявлял активности в Сети довольно долго и решил репостнуть старую запись о победе OG сегодня, 26 августа.
Обновлено в 16:08
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Культура

Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 04:50
Технологии

Sony и Yamaha разработают беспилотные автобусы для парков

Новый проект получил название SC-1 Sociable Cart, а его разработкой совместно займутся Yamaha и Sony.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Испании столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 12:52
Авто

Компания Mini показала «апельсин» на колесах

Автомобиль получил яркую и запоминающуюся внешность всемилюбимого апельсина.
Обновлено в 04:14
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео

В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Авто

Продвижение российских беспилотников

Еще одной сложностью продвижения беспилотников в России становится отношение других водителей к таким моделям авто.
Обновлено в 11:32
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе

После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Общество

В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»

Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
Обновлено в 14:13
Политика

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными

Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Общество

Аксёнов рассказал о важности «Тавриды — АРТ» для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.
Обновлено в 09:46
Технологии

За рубежом заинтересовались космической медициной РФ

Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 07:42
Политика

В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа

Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:13
Здоровье

В московских поликлиниках пройдут лекции по профилактике заболеваний

Лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 26 по 31 августа.
Обновлено в 05:44
Политика

Того отозвало признание независимости Косова

27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского

Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное