Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочериLenta.ru 08:04

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
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с чего всё началось

Коллекторы призвали публично расследовать нападение на должника с ребёнком в Красногорске

В пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного Красногорска, когда тот возвращался домой вместе со своей 9-летней дочерью. Они представились сотрудниками банка, которому задолжал мужчина.
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Говорит Москва07:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
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Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

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