Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочьLenta.ru 06:19

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online». По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью.
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с чего всё началось

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.
РЕН ТВ04:02

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СМИ: коллекторы напали на мужчину и ребёнка в Подмосковье

Говорит Москва07:14

Полиция проверяет сообщение о стрельбе в Красногорске

Москва 2406:26

МВД проверяет сообщение о стрелявших по отцу с ребенком коллекторах

РЕН ТВ05:35

В МВД проверят данные о стрелявших по отцу с ребенком коллекторах в Подмосковье

Газета.Ru06:16

В Подмосковье проверят данные о коллекторах, стрелявших по отцу с ребенком

РИА Новости05:33

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Lenta.ru06:19

Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку

Московский Комсомолец04:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 07:20
Общество

Грот графа Орлова и Ванный домик восстановят в Нескучном саду

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, будут восстановлены каменная кладка грота и исторический облик смотровой площадки, с которой будет открываться вид на Москва-реку, Екатерининский пруд и Летний домик графа Орлова.
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Происшествия

Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137

У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
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Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В центре Петербурга Mercedes упал в канал

Обновлено в 05:06
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 06:45
Общество

Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы.
Обновлено в 05:38
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Обновлено в 02:36
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Обновлено в 05:30
Единоборства

Лобов может провести бой с двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова

Обновлено в 07:29
Футбол

«Ювентус» открыл клубный отель для всех желающих

«Ювентус» открыл доступ в клубный отель для всех желающих.
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Происшествия

Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области

Обновлено в 04:11
Общество

День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено вчера в 18:40
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
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Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
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Кино

В Петербурге состоится фестиваль северокорейского кино

Напомним, ранее в Петербурге прошёл фестиваль польского кино.
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Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Авто

Посмотрите на Subaru SVX менее чем за десять тысяч долларов

Спортивное купе в отличном состоянии оценили в 9 995 долларов. Subaru SVX, известный в Японии как Alcyone, выпускался с 1991 по 1997 годы.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Как жить с псориазом

Для людей, живущих с псориазом, существует ряд методов лечения и ухода, позволяющих справиться с этим заболеванием и улучшить общее самочувствие.
Обновлено в 05:13
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Политика

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Культура

Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.
Обновлено в 07:22
Экономика

Сотрудники ГАЗ могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

Российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», которая принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске, может ввести для сотрудников четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Коммерсант».
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

Российские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

Несчастный случай произошел 18 августа в отеле "Санхилл" в Бодруме. 12-летняя девочка пострадала в бассейне – ее руку затянуло в трубу.
Обновлено вчера в 19:58
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