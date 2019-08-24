Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочьLenta.ru 06:19

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online». По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью.
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с чего всё началось

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.
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