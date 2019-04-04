Экономика

Коллекторы назвали причины, по которым должники не платят по кредитамИнфо24 вчера в 03:09

На сегодняшний день коллекторские агентства работают с примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше триллиона рублей. Основной причиной отказа от выплаты кредита должники назвали отсутствие денег — в 47% случаев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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