Экономика
Коллекторы назвали причины, по которым должники не платят по кредитамИнфо24 вчера в 03:09
На сегодняшний день коллекторские агентства работают с примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше триллиона рублей. Основной причиной отказа от выплаты кредита должники назвали отсутствие денег — в 47% случаев.
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Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами
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Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей
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Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
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Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
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Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
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Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft официально анонсировала Windows 10 May 2019 Update, очередное функциональное обновление своей операционной системы.
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Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
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