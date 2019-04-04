Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитамiReactor вчера в 06:22

Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам. Самой частой причиной являются финансовые трудности, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Такой ответ дали 47% респондентов.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля Вечером в четверг, 4 апреля, народный артист России Виктор Сухоруков сломал руку при падении во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Футбол Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.

Гаджеты Universal Pictures Home Entertainment будет выпускать контент HDR10+ Universal Pictures Home Entertainment (UPHE), подразделение американской киностудии Universal Pictures, занимающееся распространением видеопродукции для домашнего развлечения, совместно с компанией Samsung Electronics объявило о планах по выпуску продукции, в которой используется технология HDR10+.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Армия и оружие В бундестаге призвали к роспуску НАТО Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.

Происшествия В Иркутской области загорелась школа Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.

Политика Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.

Происшествия Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.

Авто В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.

Происшествия Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.

Армия и оружие В Черном море прошли ракетные стрельбы Корабли Черноморского флота провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря.

Технологии Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.

Происшествия Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.

Общество Почему произошла авария в Тушинском тоннеле Тоннель строился в 1999–2000 годах открытым способом, то есть участок канала был срыт, под ним был вырыт тоннель, после чего он был помещен в бетонную капсулу и засыпан песчано-гравийной смесью с глиняным противофильтрационным экраном.

Энергетика СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.

Здоровье В шести районах Омской области выявлены очаги бешенства С начала 2019 года в Омской области выявлены 8 эпизоотических очагов бешенства в шести сельских районах: Азовском, Марьяновском, Москаленском, Нижнеомском, Павлоградском и 2 очага в Тарском.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Общество Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.

Армия и оружие ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.