Экономика
Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитамiReactor вчера в 06:22
Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам. Самой частой причиной являются финансовые трудности, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Такой ответ дали 47% респондентов.
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Коллекторы рассказали, почему неплательщики не хотят расстаться с долгами
Телеканал 360°вчера в 06:03
Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей
Коммерсантъвчера в 02:40
Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:26
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:04, Ашберн
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
Вечером в четверг, 4 апреля, народный артист России Виктор Сухоруков сломал руку при падении во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Государственном академическом театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено 03 апреля в 16:25
Футбол
Футболист Новосельцев оставил беременную жену без квартиры
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
КНДР могла начать строительство подлодки с баллистическими ракетами
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено вчера в 09:29
Гаджеты
Universal Pictures Home Entertainment будет выпускать контент HDR10+
Universal Pictures Home Entertainment (UPHE), подразделение американской киностудии Universal Pictures, занимающееся распространением видеопродукции для домашнего развлечения, совместно с компанией Samsung Electronics объявило о планах по выпуску продукции, в которой используется технология HDR10+.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В Черном море прошли ракетные стрельбы
Корабли Черноморского флота провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря.
Обновлено вчера в 23:53
Технологии
Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress
Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 22:41
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Почему произошла авария в Тушинском тоннеле
Тоннель строился в 1999–2000 годах открытым способом, то есть участок канала был срыт, под ним был вырыт тоннель, после чего он был помещен в бетонную капсулу и засыпан песчано-гравийной смесью с глиняным противофильтрационным экраном.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика
СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
В шести районах Омской области выявлены очаги бешенства
С начала 2019 года в Омской области выявлены 8 эпизоотических очагов бешенства в шести сельских районах: Азовском, Марьяновском, Москаленском, Нижнеомском, Павлоградском и 2 очага в Тарском.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин
На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено 03 апреля в 08:35
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20