Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредитыРБК 00:30

Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации. В исследовании учитывались только те, кто отказывался возвращать долг.
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Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

Коммерсантъ02:40

Коллекторы назвали главную причину, по которой должники отказываются погашать кредиты

БИЗНЕС Online01:26

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

РБК00:30

Коллекторы рассказали, почему должники чаще всего отказываются погашать кредиты

Реальное время03:13

Коллекторы назвали основные причины отказов платить за кредиты

Право.ру02:58

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Lenta.ru02:56

По этим причинам россияне не гасят кредиты

Deita.ru02:08
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Происшествия

Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Обновлено вчера в 11:02
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Общество

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В России из-за загрязненного воздуха умерли 99 тысяч человек, это ставит ее на седьмую строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Актриса Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

Обновлено вчера в 11:36
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.
Обновлено в 00:56
Политика

Пушков ответил на заявления польского генерала о нападении РФ

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном нападении РФ.
Обновлено в 02:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма

Спортивный директор крупного футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» о переговорах между «Ромой» и ЦСКА по поводу перехода Федора Чалова.
Обновлено в 03:04
Общество

Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол

Федерация футбола Мексики открыла дело против Марадоны

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) открыл дело в отношении легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, ныне тренирующего клуб «Дорадос де Синалоа», за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 10:32
Кино

Тело Алексея Булдакова отправили в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Конфликт исчерпан: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Танцовщица Анастасия Волочкова дала согласие предоставить интервью Ксюше Собчак. Видео было замечено на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 03:04
Авто

Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также координацию между военными двух стран.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Политика

Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Хоккей

Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Футбол

Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»

Обновлено в 01:20
Общество

Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов

Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

XC90 D5 AWD Momentum Дизельный 235 4 379 000 +50 000 XC90 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 3 955 000 +36 000 XC90 T6 AWD Inscription Бензиновый 320 4 900 000 +361 000 XC90 T8 AWD Inscription (7 мест) Гибридный 407 5 993 000 +364 000 XC90 T8 AWD R-Design (7 мест) Гибридный 407 6 191 000 После обновления Volvo XC90 получил систему рекуперации энергии KERS.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика

Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин

Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов стал лидером гонки.
Обновлено в 02:04
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