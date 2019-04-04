Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредитыРБК 00:30
Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации. В исследовании учитывались только те, кто отказывался возвращать долг.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Общество
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В России из-за загрязненного воздуха умерли 99 тысяч человек, это ставит ее на седьмую строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Актриса Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.
Обновлено в 00:56
Политика
Пушков ответил на заявления польского генерала о нападении РФ
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможном нападении РФ.
Обновлено в 02:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Спортивный директор крупного футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» о переговорах между «Ромой» и ЦСКА по поводу перехода Федора Чалова.
Обновлено в 03:04
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Федерация футбола Мексики открыла дело против Марадоны
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) открыл дело в отношении легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, ныне тренирующего клуб «Дорадос де Синалоа», за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 10:32
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Конфликт исчерпан: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Танцовщица Анастасия Волочкова дала согласие предоставить интервью Ксюше Собчак. Видео было замечено на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 03:04
Авто
Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также координацию между военными двух стран.
Обновлено в 02:03
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Футбол
Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»
Обновлено в 01:20
Общество
Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов
Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
XC90 D5 AWD Momentum Дизельный 235 4 379 000 +50 000 XC90 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 3 955 000 +36 000 XC90 T6 AWD Inscription Бензиновый 320 4 900 000 +361 000 XC90 T8 AWD Inscription (7 мест) Гибридный 407 5 993 000 +364 000 XC90 T8 AWD R-Design (7 мест) Гибридный 407 6 191 000 После обновления Volvo XC90 получил систему рекуперации энергии KERS.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика
Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин
Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов стал лидером гонки.
Обновлено в 02:04