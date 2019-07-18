Оптимальным количеством кредитов в России является не более двух договоров на одного заемщика, при этом платежная нагрузка по ним должна быть соразмерна доходу, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что два кредитных договора являются оптимальным количеством для одного заемщика, если только они соответствуют доходам.

Политика МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.

Происшествия В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.

Политика Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.

Футбол Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.

Происшествия В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Общество В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Политика МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу «На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Футбол «РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» Нкунку Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Германии. Игрок заключил контракт с «РБ Лейпциг» до 2024 года.

Экономика Реальные доходы россиян снова упали Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.

Технологии Сбербанк внедрил искусственный интеллект в свое мобильное приложение Пресс-служба Сбербанка сообщила о масштабном обновлении своего приложения «Сбербанк Онлайн» — с внедрением искусственного интеллекта, который будет подстраиваться под клиента в соответствии с его персональными предпочтениями, передает РБК.

Космос Для трех химически специфических звезд определены фундаментальные параметры и эволюционный статус Некоторые звезды CP имеют более сильные магнитные поля, чем классические звезды A или B-типа, варьирующиеся от нескольких десятков гаусс до десятков килогаусс, и, следовательно, известны как магнитные химически специфические звезды (звезды Ap и Bp).

Экономика «Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.

Транспорт На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ На Некрасовской линии московского метро построят пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

Гаджеты Доступный перьевой дисплей Wacom Cintiq 22 для студентов и начинающих дизайнеров Вслед за доступным перьевым дисплеем Cintiq 16 по цене $649, представленным в начале этого года на выставке CES 2019, компания Wacom анонсировала новый планшет начального уровня Cintiq 22 с более крупным экраном.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.