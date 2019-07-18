Экономика
Коллекторы назвали оптимальное количество кредитов для заемщикаВзгляд.ру 04:19
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что два кредитных договора являются оптимальным количеством для одного заемщика, если только они соответствуют доходам.
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Оптимальным количеством кредитов в России является не более двух договоров на одного заемщика, при этом платежная нагрузка по ним должна быть соразмерна доходу, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 20:51
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